Неудачная шутка мытищинского школьника завершилась потасовкой с учителем

В Мытищах произошёл инцидент с участием учителя и ученика, которые устроили потасовку в школьной столовой. На видео, опубликованном в Telegram-канале «Мытищи.Live», видно, как педагог заломал подростка, натянул ему рубашку на голову и протащил через помещение. На фоне слышны крики других школьников, призывающих «гасить» преподавателя.

Как сообщает издание 360.ru, конфликт начался с того, что ученик в шутку бросил облизанное печенье на стол педагога, заявив, якобы тот его уронил. Учитель отреагировал на провокацию остро, жёстко проучив юмориста. Полиция и местное управление образования начали проверку произошедшего. Педагог уже написал заявление об увольнении.