ИРИ открыл приём заявок на участие в Национальной премии интернет-контента

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») объявил о начале приёма заявок для участия в Национальной премии интернет-контента. Это главная индустриальная награда для создателей социально значимых онлайн-проектов. Летом 2025 года её будут вручать в четвёртый раз.

Сбор заявок продлится до конца января 2025 года. Конкурс включает 15 основных номинаций: игровой сериал до 30 минут и более 30 минут, non-scripted проект, документальный проект, короткометражный проект, видеоролик до 3 минут, проект в вертикальном формате, анимационный контент, вирусный контент, подкаст, музыкальный трек, блог, Telegram-канал, спецпроект в интернет-СМИ и социальная интернет-акция. Также традиционно будут вручены награды в специальных номинациях, которые объявят позже. Финалистов определит Экспертный совет премии, а победителей – Жюри.

«Премия ИРИ охватывает основные форматы онлайн-контента – от сериалов и блогов до роликов и подкастов. Каждый год количество заявок растёт, но важно, что растёт и качество: социально значимый контент становится по-настоящему модным. Авторы уже не стремятся к популярности любой ценой, а создают проекты со смыслом и хорошим маркетингом, что приводит к большим просмотрам и живому отклику аудитории. Наша задача – подчеркнуть их достижения и открыть для тех, кто с ними ещё не знаком», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

На премию могут подаваться проекты, выпущенные в Интернете в период с 1 января по 31 декабря 2024 года на площадках, не запрещённых российским законодательством. Принимается контент на русском языке или на официальных языках народов России. К участию не допускаются трейлеры, тизеры и другие промоматериалы, за исключением социальных роликов.