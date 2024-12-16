Киноактриса Елизавета Моряк и режиссёр Сарик Андреасян провели гендер-пати по случаю беременности артистки. Кадрами с мероприятия поделился Telegram-канал PEOPLETALK. Звёздная парочка лопнула гигантский шар, внутри которого оказались шарики розового цвета. Родители не скрыли радостных эмоций от скорого пополнения.

Елизавета Моряк и Сарик Андреасян раскрыли пол второго ребёнка на гендер-пати. Видео © Telegram / PEOPLETALK

Напомним, что Моряк и Андреасян расписались в 2022 году, у них уже растёт дочь. Будущая малышка станет вторым ребёнком в их семье.