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16 декабря, 19:24

Елизавета Моряк и Сарик Андреасян раскрыли пол второго ребёнка на гендер-пати

Елизавета Моряк и Сарик Андреасян ждут вторую девочку

Елизавета Моряк, Сарик Андреасян и их первая дочь. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / moryakliza

Елизавета Моряк, Сарик Андреасян и их первая дочь. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / moryakliza

Киноактриса Елизавета Моряк и режиссёр Сарик Андреасян провели гендер-пати по случаю беременности артистки. Кадрами с мероприятия поделился Telegram-канал PEOPLETALK. Звёздная парочка лопнула гигантский шар, внутри которого оказались шарики розового цвета. Родители не скрыли радостных эмоций от скорого пополнения.

Елизавета Моряк и Сарик Андреасян раскрыли пол второго ребёнка на гендер-пати. Видео © Telegram / PEOPLETALK

Напомним, что Моряк и Андреасян расписались в 2022 году, у них уже растёт дочь. Будущая малышка станет вторым ребёнком в их семье.

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О том, что пара ожидает второго ребёнка, стало известно в ноябре. Тогда они опубликовали кадр семейной фотосессии, на котором видно заметный животик Елизаветы.

Анатолий Цейко
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