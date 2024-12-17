Задержанных в Тунисе россиян отправили в известную пытками тюрьму Mornaguia

Группа из 11 граждан России, задержанных в Тунисе после неудачной экскурсии, оказалась в тюрьме Mornaguia. Это исправительное учреждение известно бесчеловечным отношением к заключённым, сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на невесту одного из туристов.

По предварительной информации, в начале ноября группа отправилась в поселение Хайдра, расположенное вблизи алжирской границы, чтобы увидеть памятники античной эпохи. Через несколько дней туристы перестали выходить на связь. Позже выяснилось, что местные правоохранители задержали их и держат под стражей. Официальных объяснений о причинах произошедшего до сих пор нет.

По словам собеседницы агентства, условия содержания наших туристов не самые худшие, но и далеки от комфортных.

«Еда так себе и очень острая, главная беда с матрасами и одеялами», — привела девушка слова адвоката.

Ситуация усугубляется тем, что задержанным не предоставили переводчика. Это значительно затрудняет процесс расследования, так как всего пятеро сертифицированных переводчиков с русского языка в стране отказываются браться за дело. Между тем родственники россиян пытаются добиться их освобождения через президента страны Каиса Саида, опубликовав соответствующую петицию.