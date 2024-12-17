Россия решительно отвергает предложения о заморозке конфликта на Украине и участие НАТО в его разрешении, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя. По словам дипломата, Москва не согласится на любые схемы, предполагающие прекращение боевых действий без полного урегулирования ситуации.

Небензя подчеркнул, что подобные инициативы, в том числе на основе Минских соглашений, не могут быть приняты Россией, поскольку эти договорённости не оправдали себя, а западные страны и украинские власти не выполняли свои обязательства.

«Мы на примере с Минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить. И хорошо понимаем, что цель этого упражнения — дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, Небензя заявил, что участие НАТО в процессе урегулирования конфликта невозможно. Он отметил, что Альянс изначально стал частью проблемы, а не её решения. По словам дипломата, включение НАТО в мирный процесс было бы не только невозможным, но и абсолютно недопустимым, поскольку поддержка Украины с самого начала привела к усилению напряжённости.