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16 декабря, 23:30

Распятия, пытки, побои: В Раде раскрыли чудовищный быт военнослужащих 211-й бригады ВСУ

Нардеп Яцик заявила о пытках и побоях в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ

Депутат Верховной рады Юлия Яцик заявила журналистам, что военнослужащие 211-й понтонно-мостовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) подвергались жестоким пыткам и побоям, а также содержались в клетках. Эти факты были раскрыты на фоне инцидента, когда одного из солдат привязали к кресту за нарушение дисциплины.

«Речь идёт о разрывах внутренних органов, об избиении людей, переломах костей, черепа, носа — такие существенные физические повреждения», — обрисовала ситуацию в формировании парламентарий.

Яцик рассказала, что в бригаде у солдат вымогали деньги, а тем, кто отказывался отдать часть своих средств, наносили серьёзные побои. Она также упомянула случаи, когда военнослужащих сажали в клетки, дабы они «трезвели» в условиях холода. Чаще это затрагивало бойцов, не желавших сотрудничать с сыном начштаба бригады и исполнять его требования.

При этом депутат признала, что информация о ситуации в бригаде была известна в Верховной раде ещё с сентября. Соответствующие материалы, включая видео и диктофонные записи, были переданы в Госбюро расследований, рассказала она.

Скандал вокруг 211-й бригады разгорелся после того, как украинские СМИ опубликовали фотографии, на которых солдат был привязан офицером к кресту. Кроме того, сообщалось о регулярных поборах в подразделении. После освещения инцидента в прессе Генштаб ВСУ объявил об отстранении командира бригады.

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А недавно нардеп Александр Дубинский заявил, что экс-генпрокурор Украины Андрей Костин скрывал случаи пыток неправомерно задержанных в лагере СБУ. Парламентарий утверждает, что узникам отказывали в помощи адвокатов и не доставляли их в суды для избрания меры пресечения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Анатолий Цейко
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