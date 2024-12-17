Распятия, пытки, побои: В Раде раскрыли чудовищный быт военнослужащих 211-й бригады ВСУ

Депутат Верховной рады Юлия Яцик заявила журналистам, что военнослужащие 211-й понтонно-мостовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) подвергались жестоким пыткам и побоям, а также содержались в клетках. Эти факты были раскрыты на фоне инцидента, когда одного из солдат привязали к кресту за нарушение дисциплины.

«Речь идёт о разрывах внутренних органов, об избиении людей, переломах костей, черепа, носа — такие существенные физические повреждения», — обрисовала ситуацию в формировании парламентарий.

Яцик рассказала, что в бригаде у солдат вымогали деньги, а тем, кто отказывался отдать часть своих средств, наносили серьёзные побои. Она также упомянула случаи, когда военнослужащих сажали в клетки, дабы они «трезвели» в условиях холода. Чаще это затрагивало бойцов, не желавших сотрудничать с сыном начштаба бригады и исполнять его требования.

При этом депутат признала, что информация о ситуации в бригаде была известна в Верховной раде ещё с сентября. Соответствующие материалы, включая видео и диктофонные записи, были переданы в Госбюро расследований, рассказала она.

Скандал вокруг 211-й бригады разгорелся после того, как украинские СМИ опубликовали фотографии, на которых солдат был привязан офицером к кресту. Кроме того, сообщалось о регулярных поборах в подразделении. После освещения инцидента в прессе Генштаб ВСУ объявил об отстранении командира бригады.