«Концлагерь в центре Киева»: В Раде обвинили экс-генпрокурора Украины в сокрытии пыток

Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что экс-генпрокурор Украины Андрей Костин покрывал случаи пыток неправомерно задержанных в лагере СБУ. В своём телеграм-канале нардеп также отметил, что люди не могли получить помощь адвокатов. Их не доставляли в суды для избрания меры пресечения, а делали это через решения прокуроров и непосредственно подчинённых Костина.

«Попросил своих юристов подготовить детальное описание участия дегенерата Костина в создании и функционировании концлагеря «спортзал» в центре Киева. <...> Все фамилии у нас есть», — написал Дубинский.