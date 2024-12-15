«Концлагерь в центре Киева»: В Раде обвинили экс-генпрокурора Украины в сокрытии пыток
Депутат Дубинский обвинил экс-генпрокурора Украины Костина в сокрытии пыток
Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что экс-генпрокурор Украины Андрей Костин покрывал случаи пыток неправомерно задержанных в лагере СБУ. В своём телеграм-канале нардеп также отметил, что люди не могли получить помощь адвокатов. Их не доставляли в суды для избрания меры пресечения, а делали это через решения прокуроров и непосредственно подчинённых Костина.
«Попросил своих юристов подготовить детальное описание участия дегенерата Костина в создании и функционировании концлагеря «спортзал» в центре Киева. <...> Все фамилии у нас есть», — написал Дубинский.
Ссылаясь на показания одного из бывших «узников концлагеря», депутат уточнил, что везти людей в суды не могли, потому что они были в синяках и побоях. Чтобы скрыть эти следы, задержанных кидали в СИЗО.
Ранее Дубинский предположил, что перемирие на Украине будет заключено уже через пять недель. Также парламентарий указал, что не было никакого смысла бить по Таганрогу американскими ракетами ATACMS. После этого Киев получил свою ответную порцию в виде массированных ударов по энергетической инфраструктуре.
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