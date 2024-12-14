В Раде предположили заключение перемирия с Россией через пять недель
Депутат Дубинский: Перемирие на Украине может быть заключено через пять недель
Есть вероятность, что перемирие на Украине будет заключено уже через пять недель, поэтому отказываться от потенциального разговора в декабре не стоит. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.
«Какой смысл отказаться от перемирия сейчас, чтобы заключить его через 5 недель? Сколько ребят за это время не вернётся домой? Сколько людей останутся без крыши над головой?», — подчеркнул политик, критикуя действия властей Украины.
Также он указал, что не было никакого смысла бить Таганрогу американскими ракетами ATACMS. После этого Украина получила свою ответную порцию в виде массированных ударов по энергетической инфраструктуре.
Напомним, что недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Зеленскому провести рождественское перемирие. Политик призвал главу киевского режима к прекращению огня и организации обмена пленными с РФ. Зеленский же идею не поддержал и наотрез отказался, что возмутило граждан Незалежной. Люди начали заявлять, что такой человек «не имеет права представлять народ».
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