Есть вероятность, что перемирие на Украине будет заключено уже через пять недель, поэтому отказываться от потенциального разговора в декабре не стоит. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.

«Какой смысл отказаться от перемирия сейчас, чтобы заключить его через 5 недель? Сколько ребят за это время не вернётся домой? Сколько людей останутся без крыши над головой?», — подчеркнул политик, критикуя действия властей Украины.

Также он указал, что не было никакого смысла бить Таганрогу американскими ракетами ATACMS. После этого Украина получила свою ответную порцию в виде массированных ударов по энергетической инфраструктуре.