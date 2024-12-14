Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 13:21

В Раде предположили заключение перемирия с Россией через пять недель

Депутат Дубинский: Перемирие на Украине может быть заключено через пять недель

Есть вероятность, что перемирие на Украине будет заключено уже через пять недель, поэтому отказываться от потенциального разговора в декабре не стоит. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.

«Какой смысл отказаться от перемирия сейчас, чтобы заключить его через 5 недель? Сколько ребят за это время не вернётся домой? Сколько людей останутся без крыши над головой?», — подчеркнул политик, критикуя действия властей Украины.

Также он указал, что не было никакого смысла бить Таганрогу американскими ракетами ATACMS. После этого Украина получила свою ответную порцию в виде массированных ударов по энергетической инфраструктуре.

В Кремле раскрыли детали предложения Орбана по рождественскому перемирию и обмену
В Кремле раскрыли детали предложения Орбана по рождественскому перемирию и обмену

Напомним, что недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Зеленскому провести рождественское перемирие. Политик призвал главу киевского режима к прекращению огня и организации обмена пленными с РФ. Зеленский же идею не поддержал и наотрез отказался, что возмутило граждан Незалежной. Люди начали заявлять, что такой человек «не имеет права представлять народ».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar