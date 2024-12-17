«Не могу сейчас даже говорить»: Алсу потрясла фанатов известием о болезни

Певица Алсу сообщила об отмене своего концерта в Москве из-за проблем со здоровьем. Её выступление было запланировано на 17 декабря. Артистка разместила в соцсетях пост, где рассказала о плохом самочувствии.

«Не могу сейчас даже говорить, не то, чтобы петь. Я очень ждала встречи с вами, но, к сожалению, иногда жизнь вносит свои коррективы», — посетовала звезда.

Подписчики в комментариях выразили любимице поддержку и пожелали скорейшего выздоровления. Некоторые юзеры не стали скрывать беспокойства за состояние певицы.