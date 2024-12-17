«Не могу сейчас даже говорить»: Алсу потрясла фанатов известием о болезни
Певица Алсу отменила концерт в Москве из-за проблем со здоровьем
Алсу показала медпроцедуры после отмены тура. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alsou_a
Певица Алсу сообщила об отмене своего концерта в Москве из-за проблем со здоровьем. Её выступление было запланировано на 17 декабря. Артистка разместила в соцсетях пост, где рассказала о плохом самочувствии.
«Не могу сейчас даже говорить, не то, чтобы петь. Я очень ждала встречи с вами, но, к сожалению, иногда жизнь вносит свои коррективы», — посетовала звезда.
Подписчики в комментариях выразили любимице поддержку и пожелали скорейшего выздоровления. Некоторые юзеры не стали скрывать беспокойства за состояние певицы.
Напомним, что днём ранее Алсу опровергла слухи о беременности. О возможном положении артистки фанаты заговорили после её снимка с небольшим животиком. Певица заявила, что она просто объелась перед выступлением.