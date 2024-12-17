Reuters: Центробанк Сирии сохранил 26 тонн золота после ухода Асада

Центральный банк Сирии по-прежнему хранит почти 26 тонн золота, что соответствует уровню его запасов в 2011 году, несмотря на десятилетнюю гражданскую войну. По информации, полученной Reuters от знакомых с ситуацией источников, драгметаллы по-прежнему составляют значительную часть активов страны. На текущий момент они оцениваются в 2,2 миллиарда долларов.

Собеседники агентства уточнили, что после отъезда Башара Асада в Россию мародёры проникли в ЦБ САР, но добраться до главного хранилища им не удалось. Оно защищено от воришек кодовой комбинацией и тремя ключами, доступ к которым имеет лишь ограниченный круг лиц.

Также в Reuters подчеркнули, что иностранная валюта в главном сирийском банке практически иссякла. Сейчас там хранится около 200 миллионов долларов наличными, что значительно ниже прежнего уровня. В 2011 году резервы составляли 14 миллиардов долларов, а в 2010 году — 18,5 миллиарда.