Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 23:12

CENTCOM: США нанесли авиаудар по штаб-квартире минобороны хуситов в Сане

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) отчиталось о нанесении точечного авиаудара по штаб-квартире министерства обороны хуситов в столице Йемена Сане. О поражении ключевого командно-контрольного объекта американские военные сообщили в соцсети X.

«Объект был центром координации операций хуситов, таких как нападения на военные корабли и торговые суда ВМС США в южной части Красного моря и Аденском заливе», — пояснили в CENTCOM.

Кто и с кем воюет в Сирии: джихадисты, протурецкие группировки и ключевые союзники Асада
Кто и с кем воюет в Сирии: джихадисты, протурецкие группировки и ключевые союзники Асада

За несколько часов до этого шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» объявило об атаке на военную цель в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Хуситы подчеркнули, что их операции будут продолжаться до полного прекращения военных действий в секторе Газа.

Обложка ©

Flickr / U.S. Pacific Fleet

Тимур Хингеев
  • Новости
  • йемен
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar