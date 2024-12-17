CENTCOM: США нанесли авиаудар по штаб-квартире минобороны хуситов в Сане

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) отчиталось о нанесении точечного авиаудара по штаб-квартире министерства обороны хуситов в столице Йемена Сане. О поражении ключевого командно-контрольного объекта американские военные сообщили в соцсети X.

«Объект был центром координации операций хуситов, таких как нападения на военные корабли и торговые суда ВМС США в южной части Красного моря и Аденском заливе», — пояснили в CENTCOM.

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За несколько часов до этого шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» объявило об атаке на военную цель в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Хуситы подчеркнули, что их операции будут продолжаться до полного прекращения военных действий в секторе Газа.