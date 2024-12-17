Не такой уж и вредный: Life.ru выяснил, сколько пользы всего в одной ложке майонеза

Майонез, особенно качественный, приносит что-то полезное нашему организму. Но если майонез не очень хорошего качества, то компоненты, которые там содержатся, могут быть вредны. Трансжиры, например, часто обнаруживаются в некачественном майонезе. Витамин Е будет бороться с повреждением клеточных мембран, но сам будет расходоваться. В подсолнечном масле много омега-6 жирных кислот. Если её не компенсировать омегой-3, омега-6 будет вызывать воспаление и развитие атеросклероза