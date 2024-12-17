Не такой уж и вредный: Life.ru выяснил, сколько пользы всего в одной ложке майонеза
Диетолог Соломатина: Ложка майонеза содержит 50% суточной нормы витамина E
Диетолог Елена Соломатина рассказала Life.ru, какие полезные вещества и микроэлементы может содержать всего одна ложка майонеза. По словам эксперта, если любимый всеми соус сделан по всем канонам и не испорчен вредными добавками, его вполне можно считать ценным для здоровья продуктом.
Майонез с оливковым маслом в основе содержит высокий уровень омега-9 жирных кислот, которые положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. А если в составе масло подсолнечника, такой продукт может похвастать обилием витамина Е, известного своими антиоксидантными свойствами. В одной ложке майонеза может содержаться до 50% дневной нормы этого микроэлемента.
Также важную роль в составе майонеза играют яйца, которые являются источниками витаминов A, E, D и белка. Впрочем, отмечает диетолог, их количество в одной ложке невелико. Кроме того, белок усваивается не полностью из-за присутствия в сыром яйце авидина.
Майонез, особенно качественный, приносит что-то полезное нашему организму. Но если майонез не очень хорошего качества, то компоненты, которые там содержатся, могут быть вредны. Трансжиры, например, часто обнаруживаются в некачественном майонезе. Витамин Е будет бороться с повреждением клеточных мембран, но сам будет расходоваться. В подсолнечном масле много омега-6 жирных кислот. Если её не компенсировать омегой-3, омега-6 будет вызывать воспаление и развитие атеросклероза
Ранее эксперт по контролю качества продуктов рассказала, как выбрать майонез к Новому году и не ошибиться. Специалист порекомендовала обращать внимание на жирность, присутствие синтетических ароматизаторов и объём яичных продуктов.
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