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Регион
17 декабря, 03:03

Экс-президент Боливии Эво Моралес обвинён прокуратурой в торговле людьми

Бывшему президенту Боливии Эво Моралесу предъявлены обвинения по делу о торговле людьми при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает газета El Deber со ссылкой на заявление прокурора Роджера Мариаки.

«Запрашивается исключительная мера пресечения в виде содержания под стражей в государственной тюрьме сроком на шесть месяцев», — цитируют его в издании.

Следствие утверждает, что несколько лет назад боливийская семья познакомила Моралеса со своей 15-летней дочерью в обмен на карьерные перспективы в госсекторе. После связи с бывшим главой республики несовершеннолетняя забеременела. Обвинения также предъявлены матери девочки. Прокуратура потребовала от пограничных служб усилить контроль в целях предотвращения возможного побега экс-президента из страны.

Напомним, что это не первое расследование в отношении Эво Моралеса по этому делу. Попытки привлечь его к ответственности за растление несовершеннолетней предпринимались и в 2020 году, однако тогда политику удалось избежать наказания.

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А 3 ноября дело в отношении Моралеса инициировало и Правительство Аргентины. За границей его тоже подозревают в сексуальном насилии и торговле людьми. Сам же экс-президент продолжает утверждать, что является лишь жертвой политического преследования.

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ТАСС / AP / Juan Karita

Анатолий Цейко
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