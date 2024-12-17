Экс-президент Боливии Эво Моралес обвинён прокуратурой в торговле людьми

Бывшему президенту Боливии Эво Моралесу предъявлены обвинения по делу о торговле людьми при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает газета El Deber со ссылкой на заявление прокурора Роджера Мариаки.

«Запрашивается исключительная мера пресечения в виде содержания под стражей в государственной тюрьме сроком на шесть месяцев», — цитируют его в издании.

Следствие утверждает, что несколько лет назад боливийская семья познакомила Моралеса со своей 15-летней дочерью в обмен на карьерные перспективы в госсекторе. После связи с бывшим главой республики несовершеннолетняя забеременела. Обвинения также предъявлены матери девочки. Прокуратура потребовала от пограничных служб усилить контроль в целях предотвращения возможного побега экс-президента из страны.

Напомним, что это не первое расследование в отношении Эво Моралеса по этому делу. Попытки привлечь его к ответственности за растление несовершеннолетней предпринимались и в 2020 году, однако тогда политику удалось избежать наказания.