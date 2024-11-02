Экс-президент Боливии Моралес объявил голодовку и призвал к переговорам

Бывший президент Боливии Эво Моралес объявил о начале голодовки на фоне протестов, которые продолжаются уже 19 дней. Его сторонники блокируют важные дороги и активно противостоят полиции. Политик в обращении через соцсеть X выразил необходимость в переговорах.

Он указал, что правительство должно отвести силы военных и полиции, добавив, что хочет обсудить важные экономические и политические вопросы за двумя столами переговоров. Также экс-президент предложил своим сторонникам рассмотреть возможность временной приостановки блокировки дорог.

В ответ на текущие протесты полиция совместно с военными начала операцию по разблокировке ключевых маршрутов в стране. Эта акция затянулась уже на 19 дней и, по предварительным данным, нанесла экономический ущерб Боливии в размере 1,7 миллиарда долларов.

В результате столкновений между протестующими и полицией пострадали не менее 70 человек, среди которых 9 гражданских лиц и 61 полицейский. Президент Луис Арсе заявил, что блокировки привели к серьёзным проблемам в сфере бизнеса и туризма, а также негативно сказались на имидже страны.