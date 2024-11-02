Экс-президент Боливии Моралес объявил голодовку и призвал к переговорам
Бывший президент Боливии Эво Моралес (в центре). Обложка © Х / Evo Morales Ayma
Бывший президент Боливии Эво Моралес объявил о начале голодовки на фоне протестов, которые продолжаются уже 19 дней. Его сторонники блокируют важные дороги и активно противостоят полиции. Политик в обращении через соцсеть X выразил необходимость в переговорах.
Он указал, что правительство должно отвести силы военных и полиции, добавив, что хочет обсудить важные экономические и политические вопросы за двумя столами переговоров. Также экс-президент предложил своим сторонникам рассмотреть возможность временной приостановки блокировки дорог.
В ответ на текущие протесты полиция совместно с военными начала операцию по разблокировке ключевых маршрутов в стране. Эта акция затянулась уже на 19 дней и, по предварительным данным, нанесла экономический ущерб Боливии в размере 1,7 миллиарда долларов.
В результате столкновений между протестующими и полицией пострадали не менее 70 человек, среди которых 9 гражданских лиц и 61 полицейский. Президент Луис Арсе заявил, что блокировки привели к серьёзным проблемам в сфере бизнеса и туризма, а также негативно сказались на имидже страны.
Протестующие недовольны ростом цен на продукты и нехваткой топлива, а также требуют прекращения расследования против Моралеса, который подозревается в торговле людьми и растлении несовершеннолетних.
Напомним, Эво Моралес подал в отставку с поста президента Боливии 10 ноября 2019 года на фоне масштабных протестов, вспыхнувших после его переизбрания на новый срок во главе государства. После этого исполнять обязанности руководителя страны стала вице-спикер палаты сенаторов Жанин Аньес. Сам Моралес назвал случившееся коварным государственным переворотом и пообещал, что вернётся. В конце ноября боливийский сенат отменил победу политика на президентских выборах 20 октября 2019 года. В июле 2020 года прокуратура Боливии обвинила Моралеса в терроризме, заявив, что он призывал к продовольственной блокаде городов страны во время политического кризиса в 2019 году.