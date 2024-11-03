Аргентина открывает дело о сексуальном насилии против экс-главы Боливии Моралеса

Правительство Аргентины инициирует уголовное дело против экс-президента Боливии Эво Моралеса по подозрению в торговле людьми и сексуальном насилии. Об этом заявила министр безопасности страны Патрисия Буллрич в соцсети Х.

«15 дней назад мы подали иск о предполагаемом совершении таких преступлений, как торговля людьми и сексуальное насилие», — написала она.

Похожие обвинения были выдвинуты против Моралеса и в Боливии. В середине октября стало известно, что прокуратура департамента Тариха добивается ордера на задержание экс-президента из-за его неявки на допрос по делу о растлении несовершеннолетней и торговле людьми.

По версии следствия, родители 15-летней девушки познакомили её с Моралесом в надежде на карьеру в госсекторе. Министр юстиции Боливии Сесар Силес ранее сообщил, что в результате связи с экс-президентом несовершеннолетняя забеременела. Сам же экс-президент утверждает, что является жертвой политического преследования.