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Регион
17 декабря, 01:01

Небензя: Зеленский по-хамски отказался вызволять из плена 600 бойцов ВСУ

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза выразил недовольство по поводу отказа украинской стороны принять предложение о прекращении огня и обмене военнопленными. По его словам, Владимир Зеленский не просто отказался вызволять 600 соотечественников, но и сделал это максимально по-хамски.

«Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу», — отметил Небензя.

Российский постпред добавил, что украинская сторона проявляет интерес лишь к освобождению бойцов националистических группировок и наёмников, в то время как судьба рядовых военнослужащих, призванных на фронт через насильственную мобилизацию, Киев мало интересует.

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Напомним, что ранее премьер Венгрии Виктор Орбан предлагал прекратить огонь на Рождество и провести масштабный обмен пленными. Москва сразу же передала в посольство Венгрии предложения по обмену, но Владимир Зеленский отверг инициативу.

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Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Тимур Хингеев
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