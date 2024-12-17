Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза выразил недовольство по поводу отказа украинской стороны принять предложение о прекращении огня и обмене военнопленными. По его словам, Владимир Зеленский не просто отказался вызволять 600 соотечественников, но и сделал это максимально по-хамски.

«Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу», — отметил Небензя.

Российский постпред добавил, что украинская сторона проявляет интерес лишь к освобождению бойцов националистических группировок и наёмников, в то время как судьба рядовых военнослужащих, призванных на фронт через насильственную мобилизацию, Киев мало интересует.