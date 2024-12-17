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Регион
17 декабря, 03:26

В Госдуме раскрыли размер МРОТ с 1 января

Депутат Бессараб: С 1 января МРОТ увеличится до 22,4 тысячи рублей

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России составит 22 440 рублей. Показатель вырастет на 16,6% по сравнению с нынешним уровнем. Актуальные денные в беседе с РИА «Новости» назвала член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

По данным парламентария, увеличение МРОТ отразится на доходах более 4 миллионов бюджетных работников, а также затронет порядка 1,7 миллиона сотрудников предприятий реального сектора.

С 1 января повысят выплаты семьям с детьми. Как изменятся суммы пособий
С 1 января повысят выплаты семьям с детьми. Как изменятся суммы пособий

Без дополнительных надбавок после 1 января не оставят и россиян старшего поколения. После индексации выплаты работающим пенсионерам увеличатся на 7,3%.

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Life.ru

Тимур Хингеев
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