В Госдуме раскрыли размер МРОТ с 1 января

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России составит 22 440 рублей. Показатель вырастет на 16,6% по сравнению с нынешним уровнем. Актуальные денные в беседе с РИА «Новости» назвала член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

По данным парламентария, увеличение МРОТ отразится на доходах более 4 миллионов бюджетных работников, а также затронет порядка 1,7 миллиона сотрудников предприятий реального сектора.