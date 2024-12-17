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17 декабря, 05:50

Рябков: БРИКС рассчитывает на вклад новых участников в космические программы

БРИКС ожидает активного участия новых стран объединения в космических проектах. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью ТАСС, подводя итоги председательства России в организации.

По его словам, в числе важнейших текущих инициатив — проекты, связанные с космическими технологиями. Дипломат отметил, что значительная часть усилий сосредоточена на развитии спутниковых систем дистанционного зондирования Земли, в работе над которыми члены организации активно участвуют.

«Сейчас вопрос в том, чтобы к этой схеме, к этому соглашению присоединились новые участники. Здесь тоже есть определённое движение, надеюсь, в год бразильского председательства оно будет более интенсивным», — отметил Рябков.

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Ранее Сергей Рябков рассказал, что с 1 января 2025 года Куба и Боливия могут стать странами-партнёрами БРИКС. По его словам, обе страны входят в группу стран, получивших соответствующее приглашение.

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Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Тимур Хингеев
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