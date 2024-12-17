Рябков: БРИКС рассчитывает на вклад новых участников в космические программы

БРИКС ожидает активного участия новых стран объединения в космических проектах. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью ТАСС, подводя итоги председательства России в организации.

По его словам, в числе важнейших текущих инициатив — проекты, связанные с космическими технологиями. Дипломат отметил, что значительная часть усилий сосредоточена на развитии спутниковых систем дистанционного зондирования Земли, в работе над которыми члены организации активно участвуют.

«Сейчас вопрос в том, чтобы к этой схеме, к этому соглашению присоединились новые участники. Здесь тоже есть определённое движение, надеюсь, в год бразильского председательства оно будет более интенсивным», — отметил Рябков.