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13 декабря, 02:17

Рябков: Куба и Боливия могут стать новыми партнёрами БРИКС с января 2025 года

С 1 января 2025 года Куба и Боливия могут стать странами-партнерами БРИКС. Об этом газете «Известия» сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, обе страны входят в группу, получившую приглашение.

«Мы уверены, что всё получится с точки зрения их подключения в качестве партнёров», — отметил дипломат.

Переговоры по включению этих стран в БРИКС ещё не завершены, однако, по словам Рябкова, Россия не получала отказов. Он добавил, что для всех приглашённых стран это является «серьёзной перспективой».

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Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал о согласованном списке из 13 государств, которые могут стать партнёрами БРИКС. В ноябре замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин объявил, что Таиланд, Индонезия и Малайзия уже стали партнёрами группы. Кроме того, в начале июня стало известно о желании Турции стать членом БРИКС.

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Telegram / МИД России

Артём Гапоненко
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