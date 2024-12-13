Рябков: Куба и Боливия могут стать новыми партнёрами БРИКС с января 2025 года

С 1 января 2025 года Куба и Боливия могут стать странами-партнерами БРИКС. Об этом газете «Известия» сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, обе страны входят в группу, получившую приглашение.

«Мы уверены, что всё получится с точки зрения их подключения в качестве партнёров», — отметил дипломат.