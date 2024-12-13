Рябков: Куба и Боливия могут стать новыми партнёрами БРИКС с января 2025 года
С 1 января 2025 года Куба и Боливия могут стать странами-партнерами БРИКС. Об этом газете «Известия» сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, обе страны входят в группу, получившую приглашение.
«Мы уверены, что всё получится с точки зрения их подключения в качестве партнёров», — отметил дипломат.
Переговоры по включению этих стран в БРИКС ещё не завершены, однако, по словам Рябкова, Россия не получала отказов. Он добавил, что для всех приглашённых стран это является «серьёзной перспективой».
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал о согласованном списке из 13 государств, которые могут стать партнёрами БРИКС. В ноябре замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин объявил, что Таиланд, Индонезия и Малайзия уже стали партнёрами группы. Кроме того, в начале июня стало известно о желании Турции стать членом БРИКС.
Telegram / МИД России