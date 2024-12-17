Власти Индии негодуют из-за заморозки тендера на подлодки

Власти Индии заморозили международный многомиллиардный тендер на изготовление шести субмарин для флота страны на собственных верфях. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Известно, что оглашение подрядчика по тендеру отложено на неопределенный срок. Причина — жалобы индийских поставщиков на немецкие и испанские предприятия за невыполнение договорённостей по передаче технологий для создания подводных лодок.

Агентство сообщает, что срыв сделки заметно ударил по индийским властям. Так невезение зарубежных компаний может привести к старту сотрудничества между Россией и Индией. При этом Кремль готов в срок поставить все технологии.