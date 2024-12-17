«Катастрофический шаг»: В АТОР оценили последствия отказа Турции от all inclusive

В том случае, если Турция на самом деле откажется от системы «всё включено» (all inclusive) в отелях, это катастрофически скажется на всей туриндустрии страны. После этого отдых там утратит экономический смысл. С таким заявлением выступил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Все разговоры про all inclusive в Турции идут не от представителей курортной отрасли, а от смежной индустрии, которая страдает от того, что туристы стараются экономить на сопутствующих услугах. Например, меньше ходят в рестораны, чтобы не нести дополнительных трат», — сказал Мурадян в беседе с РИА «Новости».

Он также отметил, что быстро ввести контроль за непредоставлением этой услуги, не удастся. Кроме того, отказ Турции от системы all inclusive подаст пример другим странам, что негативно скажется на притоке туристов и повлечёт убытки для все туристической сферы, подытожил Мурадян.