Подсчитан ущерб Минобороны по делу о некачественных сухпайках

Согласно подсчётам, ущерб, нанесённый Минобороны РФ по делу о поставке некачественных армейских сухпайков, производившихся Грязинским пищевым комбинатом, оценивается в сумму не менее 1,3 миллиарда рублей. Об этом заявили в правоохранительных органах.

«Минобороны, которое признано по этому делу о растрате потерпевшим, причинён ущерб на сумму не менее 1,3 млрд рублей. В оборонном ведомстве могут заявить гражданский иск к обвиняемым. Это будет решено после завершения расследования», — заявил собеседник в беседе с ТАСС.

Там же отметили, что часть денежных средств была изъята или арестована со счетов фигурантов. В частности, у арестованного Валерия Ковалевича конфисковали 2 миллиона рублей, которые он назвал личными накоплениями, не признав вину в похищении. В ходе допроса он подтвердил, что занимал в пищекомбинате функции исполнительного директора и ключевых исполнительских решения не принимал. Кроме него подозреваемыми по делу проходят — Александр Михайленко и Эльвира Смирнова. Они находятся под стражей.