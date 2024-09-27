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27 сентября, 03:28

Обвиняемая по делу о некачественных ИРП Эльвира Смирнова признала вину

Обвиняемая по делу Эльвира Смирнова. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Обвиняемая по делу Эльвира Смирнова. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Один из фигурантов уголовного дела о снабжении российских войск некачественными сухпайками признал вину. Речь идёт об Эльвире Смирновой — работнице АО «Грязинский пищевой комбинат», которая участвовала в преступной схеме с индивидуальными рационами питания. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщили в РИА «Новости».

В протоколах указано, что адвокаты обвиняемой попытались возразить удовлетворению ходатайства следователя о продлении сроков ареста своей подопечной. Защита указала, якобы Смирнова признала вину, заключила досудебное соглашение и даже выполнила все его условия.

«[Смирнова] не намерена скрываться или препятствовать производству по делу», — гласит выдержка из документов.

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Напомним, что дело о поставках некачественных ИРП прогремело на всю страну с задержания экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова и его подельников. Следствием установлено, что войска получали некачественные пайки из дешёвого сырья по завышенной цене. Потерпевшей стороной признано МО РФ. Ещё двое обвиняемых — Александр Михайленко и Валерий Ковалевич — вину не признают.

Илья Пушкарев
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