Обвиняемая по делу о некачественных ИРП Эльвира Смирнова признала вину

Один из фигурантов уголовного дела о снабжении российских войск некачественными сухпайками признал вину. Речь идёт об Эльвире Смирновой — работнице АО «Грязинский пищевой комбинат», которая участвовала в преступной схеме с индивидуальными рационами питания. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщили в РИА «Новости».