МО РФ стало потерпевшей стороной в деле о поставках некачественных сухпайков
Фигуранты уголовного дела о поставках Вооружённым силам РФ некачественных сухпайков по завышенной стоимости незаконно присваивали финансы Министерства обороны РФ. Именно поэтому потерпевшей стороной в преступлении признано военное ведомство, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
Из материалов дела следует, что криминальная схема с индивидуальными рационами питания нанесла МО ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей. Для дальнейших разбирательств следствие опросит сотрудников Минобороны и привлечёт к делу результаты экспертиз.
«В случае обвинительного приговора оно [министерство] может добиваться возмещения ущерба», — поделились с агентством.
Напомним, что главным фигурантом дела о сухпайках стал 69-летний экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Его подозревают в сотрудничестве с Грязинским пищевым комбинатом, который получал многомиллионные госконтракты, но не выполнял обязательств. Помимо бюджета МО от коррупционной схемы пострадали военные, в том числе и участники спецоперации. Так, например, под видом мясных консервов из говядины им подсовывали дешёвую курятину и свинину.
VK / Минобороны России