МО РФ стало потерпевшей стороной в деле о поставках некачественных сухпайков

Фигуранты уголовного дела о поставках Вооружённым силам РФ некачественных сухпайков по завышенной стоимости незаконно присваивали финансы Министерства обороны РФ. Именно поэтому потерпевшей стороной в преступлении признано военное ведомство, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Из материалов дела следует, что криминальная схема с индивидуальными рационами питания нанесла МО ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей. Для дальнейших разбирательств следствие опросит сотрудников Минобороны и привлечёт к делу результаты экспертиз.