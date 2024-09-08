Обвиняемые по делу о сухпайках для армии не признали вину
СМИ: Обвиняемые в снабжении армии некачественными ИРП не признали вину
Обвиняемые по делу о некачественных сухпайках Валерий Ковалевич и Александр Михаленко. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Сторона защиты сообщила о непризнании вины двумя фигурантами уголовного дела о поставке в Вооружённые силы РФ некачественных сухпайков для питания военнослужащих. Адвокаты Александра Михайленко и Валерия Ковалевича также подали апелляционную жалобу на арест своих подопечных, пишет ТАСС.
Для пущей убедительности служителям Фемиды доложили о положительных характеристиках подсудимых с мест работы и наличии государственных наград. Кроме того, Михайленко и Ковалевич не препятствуют проведению расследования, настояла защита. Мосгорсуд заслушал доводы юристов, но решения о помещении обвиняемых под стражу менять не стал.
Напомним, что Ковалевич, Михаленко и их сообщница Эльвира Смирнова занимали высокие посты в АО «Грязинский пищевой комбинат», который производил некачественные индивидуальные рационы питания для военных по завышенной цене. Провернуть преступную схему злоумышленникам помог экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Потерпевшей стороной признано МО, которому был нанесён ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей.