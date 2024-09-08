Обвиняемые по делу о сухпайках для армии не признали вину

Сторона защиты сообщила о непризнании вины двумя фигурантами уголовного дела о поставке в Вооружённые силы РФ некачественных сухпайков для питания военнослужащих. Адвокаты Александра Михайленко и Валерия Ковалевича также подали апелляционную жалобу на арест своих подопечных, пишет ТАСС.

Для пущей убедительности служителям Фемиды доложили о положительных характеристиках подсудимых с мест работы и наличии государственных наград. Кроме того, Михайленко и Ковалевич не препятствуют проведению расследования, настояла защита. Мосгорсуд заслушал доводы юристов, но решения о помещении обвиняемых под стражу менять не стал.