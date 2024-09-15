Суд продлил арест фигурантам дела об армейских сухпайках

В столице продлили арест топ-менеджерам АО «Грязинский пищевой комбинат» Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой, которые проходят по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ. Данное решение вынес Басманный суд Москвы.