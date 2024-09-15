Суд продлил арест фигурантам дела об армейских сухпайках
Суд продлил арест топ-менеджерам «Грязинского комбината» по делу о сухпайках ВС
В столице продлили арест топ-менеджерам АО «Грязинский пищевой комбинат» Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой, которые проходят по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ. Данное решение вынес Басманный суд Москвы.
«Удовлетворено ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Ковалевича В.Я., Михайленко А.И., Смирновой Э.А.», — сказано в карточке громкого дела.
Напомним, что основного фигуранта дела о сухпайках 69-летнего экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова вместе с подельниками задержали в конце июля. Сотрудники полиции провели необходимые обыски по делу в Новой Москве. Булгакова подозревают в совместных делах с Грязинским пищевым комбинатом. Под видом мясных говяжьих консервов бойцам СВО подсовывали дешёвую курятину и свинину. Экспертиза установила, что сухпайки не отвечают установленным требованиям и должны быть запрещены. Позже в деле появился новый фигурант – бизнесмен Игорь Котельникова. Он был помещён под арест за помехи следствию. В июле он умер в СИЗО.
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