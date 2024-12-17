Игорь Матвиенко рассказал об этно-опере «Князь Владимир» с участием SHAMAN

В феврале 2025 года россияне смогут насладиться этно-оперой «Князь Владимир», над созданием которой длительное время работал продюсер Игорь Матвиенко и звёздный состав участников. К слову, от классической оперы данное представление отличается наличием «народных» голосов.

«Этно более звучит, как мне показалось, весомо, потому что в нашей опере не классические академические голоса, а в основном народные голоса, народная манера пения», — отметил Матвиенко в беседе с Пятым каналом.

Игорь Матвиенко рассказал об этно-опере «Князь Владимир»

Нет сомнений, что проект с певцом SHAMAN в главной роли удастся. Помимо Ярослава Дронова в образе князя Владимира, зрители увидят на сцене также всенародно любимого Николая Расторгуева. Впрочем, для Матвиенко давно стало нормой жизни работать с народными любимцами. Чего стоит только основанная им группа «Иванушки International», участники которой недавно тоже пообщались с Пятым каналом.