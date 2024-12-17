Айза призвала не травить Седокову после гибели бывшего и намекнула на наркотики
Экс-супруга известного рэпера Гуфа, а ныне популярная блогерша Айза-Лилуна Ай вступилась за певицу Анну Седокову, против которой развернулась травля в Telegram после того, как её бывший муж Янис Тимма покончил с собой.
Айза призвала прекратить травлю певицы и намекнула, что в трагедии, которая произошла с латвийским баскетболистом, виноват не болезненный разрыв, а наркотики.
«Ребят, даже не смейте буллить Аню. Мы не жили её жизнь, не прошли в её обуви ни шага. У Яниса точно были проблемы с запрещёнкой», — написала Айза, которая и сама не раз страдала от зависимости бывшего мужа.
О смерти бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы стало известно 17 декабря. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения артистки. Рядом с телом спортсмена лежал телефон, на заставке которого был указан номер Седоковой и просьба позвонить ей. У него остался маленький сын от первого брака.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aizalovesam, annasedokova