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Регион
17 декабря, 07:47

Айза призвала не травить Седокову после гибели бывшего и намекнула на наркотики

Экс-супруга известного рэпера Гуфа, а ныне популярная блогерша Айза-Лилуна Ай вступилась за певицу Анну Седокову, против которой развернулась травля в Telegram после того, как её бывший муж Янис Тимма покончил с собой.

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Айза призвала прекратить травлю певицы и намекнула, что в трагедии, которая произошла с латвийским баскетболистом, виноват не болезненный разрыв, а наркотики.

«Ребят, даже не смейте буллить Аню. Мы не жили её жизнь, не прошли в её обуви ни шага. У Яниса точно были проблемы с запрещёнкой», — написала Айза, которая и сама не раз страдала от зависимости бывшего мужа.

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О смерти бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы стало известно 17 декабря. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения артистки. Рядом с телом спортсмена лежал телефон, на заставке которого был указан номер Седоковой и просьба позвонить ей. У него остался маленький сын от первого брака.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aizalovesam, annasedokova

Марина Фещенко
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