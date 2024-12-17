Айза призвала не травить Седокову после гибели бывшего и намекнула на наркотики

Экс-супруга известного рэпера Гуфа, а ныне популярная блогерша Айза-Лилуна Ай вступилась за певицу Анну Седокову, против которой развернулась травля в Telegram после того, как её бывший муж Янис Тимма покончил с собой.

Айза призвала прекратить травлю певицы и намекнула, что в трагедии, которая произошла с латвийским баскетболистом, виноват не болезненный разрыв, а наркотики.

«Ребят, даже не смейте буллить Аню. Мы не жили её жизнь, не прошли в её обуви ни шага. У Яниса точно были проблемы с запрещёнкой», — написала Айза, которая и сама не раз страдала от зависимости бывшего мужа.