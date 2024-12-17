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17 декабря, 08:16

Задержан нижегородец, предлагавший Украине свои услуги по подрыву завода в РФ

Сотрудники Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) России задержали в Нижегородской области мужчину, который работал со спецслужбами Украины. Он предлагал кураторам услуги по подрыву промышленного предприятия, сообщили в пресс-службе управления.

Сообщается, что нижегородец установил контакт с украинской стороной из идеологических побуждений и планировал действовать против безопасности России.

«В ходе контакта с представителем иностранной спецслужбы инициативно предложил осуществить подрыв зданий, сооружений и оборудования одного из промышленных предприятий Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении.

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Недавно сотрудники силовых ведомств задержали жителя Ялты, подозреваемого в передаче Киеву данных о российской армии. Он самостоятельно связался с представителями киевского режима и предлагал информацию о войсках. Против него завели дело.

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Николай Рюмин
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