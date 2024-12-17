Врачи оценили состояние девушки, которую парень выбросил из окна под Пермью

Медицинские работники оценивают состояние девушки, поступившей в больницу в селе Гамово Пермского края, как тяжёлое. Об этом сообщили нашим коллегами из URA.ru в краевом министерстве здравоохранения.

После происшествия региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Напомним, что минувшей ночью в селе под Пермью произошла трагедия, в результате которой погиб 17-летний парень, а 14-летняя девушка была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Несовершеннолетние выпали из окна многоэтажки, свидетелями инцидента стали жители соседних домов.