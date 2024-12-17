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Регион
17 декабря, 08:44

Врачи оценили состояние девушки, которую парень выбросил из окна под Пермью

Медицинские работники оценивают состояние девушки, поступившей в больницу в селе Гамово Пермского края, как тяжёлое. Об этом сообщили нашим коллегами из URA.ru в краевом министерстве здравоохранения.

После происшествия региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Напомним, что минувшей ночью в селе под Пермью произошла трагедия, в результате которой погиб 17-летний парень, а 14-летняя девушка была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Несовершеннолетние выпали из окна многоэтажки, свидетелями инцидента стали жители соседних домов.

В Перми молодой неадекват выбросил девушку с балкона и выпал вслед за ней
В Перми молодой неадекват выбросил девушку с балкона и выпал вслед за ней

А ранее в Иркутске отец выбросил 17-летнюю дочь из окна квартиры на четвертом этаже. Причиной стали разногласия по поводу её внешнего вида.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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