Ювелирная сеть, которая постоянно «закрывается», начнёт торговать золотом в слитках

Ювелирная сеть Sunlight планирует начать продажу инвестиционных золотых слитков до конца 2024 года. Об этом сообщил коммерческий директор компании Юрий Колеров в интервью РБК.

По словам Колерова, продажа инвестиционного золота будет организована в рамках сотрудничества с аффинажным заводом «Красцветмет».

«Они выступают в роли производителя: аффинируют золото (очищают металл от примесей), превращают его в слитки и предоставляют необходимую документацию. Мы же будем заниматься реализацией золота по агентскому договору», — пояснил он.