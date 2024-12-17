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Регион
17 декабря, 08:38

Ювелирная сеть, которая постоянно «закрывается», начнёт торговать золотом в слитках

РБК: Sunlight займется продажей слитков золота в магазинах

Ювелирная сеть Sunlight планирует начать продажу инвестиционных золотых слитков до конца 2024 года. Об этом сообщил коммерческий директор компании Юрий Колеров в интервью РБК.

По словам Колерова, продажа инвестиционного золота будет организована в рамках сотрудничества с аффинажным заводом «Красцветмет».

«Они выступают в роли производителя: аффинируют золото (очищают металл от примесей), превращают его в слитки и предоставляют необходимую документацию. Мы же будем заниматься реализацией золота по агентскому договору», — пояснил он.

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Ранее Life.ru рассказывал, как ювелиры разводят россиян, продавая им украшения с метеоритом. Вместо космического тела мастера «толкают» обычные камни.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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