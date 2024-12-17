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Регион
17 декабря, 09:03

Пассажир умер на борту самолёта, летевшего из Москвы в Читу

На борту самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии», который направлялся из Москвы в Читу, умер пассажир. Об этом заявили в пресс-службе организации.

«Мужчина умер в самолёте, летевшем из Москвы в Читу рейсом U693», — говорится в сообщении.

В связи с прибытием сотрудников полиции и Следственного комитета, время отправления обратного рейса из Читы в Москву было вынуждено изменено, добавили в авиакомпании. Что стало причиной смерти пассажира не уточняется.

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Ранее сообщалось, что пьяный помощник депутата Госдумы устроил дебош в самолёте. Воздушное судно не успело взлететь, как мужчина начал оскорблять пассажиров и ругаться матом. В итоге он подрался с сотрудниками авиакомпании, и его увели сотрудники полиции.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Наталья Демьянова
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