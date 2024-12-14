В «Азимуте» прошли внеплановые проверки из-за жёсткой посадки борта в Анталье

Ространснадзор и Росавиация провели внеплановые проверки в центральном офисе авиакомпании «Азимут» в Ростове-на-Дону, причиной стало недавнее возгорание самолёта перевозчика в Анталье во время приземления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.

«Специалисты Ространснадзора и Росавиации в рамках внеплановой проверки проверили лётную годность самолётов, сертификацию, а также соответствие воздушных судов критериям безопасности», — отметил собеседник агентства.