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14 декабря, 15:54

В «Азимуте» прошли внеплановые проверки из-за жёсткой посадки борта в Анталье

Загоревшийся в Анталье Superjet 100. Обложка © Life.ru

Загоревшийся в Анталье Superjet 100. Обложка © Life.ru

Ространснадзор и Росавиация провели внеплановые проверки в центральном офисе авиакомпании «Азимут» в Ростове-на-Дону, причиной стало недавнее возгорание самолёта перевозчика в Анталье во время приземления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.

«Специалисты Ространснадзора и Росавиации в рамках внеплановой проверки проверили лётную годность самолётов, сертификацию, а также соответствие воздушных судов критериям безопасности», — отметил собеседник агентства.

Также проверки коснулись четырёх аэропортов в Сочи, Ростове-на-Дону, Минеральных Водах и подмосковном Внуково. Несмотря на это, в «Азимуте» заверили, что расписание остаётся в силе и самолёты выполнят рейсы по графику.

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Напомним, 24 ноября Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи, вспыхнул в Анталье сразу после посадки в турецком аэропорту. На борту находилось 6 членов экипажа и 89 пассажиров, которых эвакуировали по надувным трапам. В компании «Азимут», которая владеет самолётом, доложили, что возгорание произошло из-за повреждения топливного бака. Там также пояснили, что горело только топливо, разлившееся по полосе, а сам борт уцелел. Причиной ЧП «Азимут» назвал непрогнозируемый сдвиг ветра.

Татьяна Миссуми
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