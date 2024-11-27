В «Азимуте» заявили, что совершивший грубую посадку в Анталье SSJ не горел

Огонь не добрался до самолёта Superjet 100, который выполнял рейс А45051 Сочи — Анталья. Об этом по итогам собственного расследования заявили в авиакомпании «Азимут». Там утверждают, что «самолёт не горел».

«На взлётно-посадочной полосе воспламенилось авиатопливо, вылившееся из деформированного топливного бака», — говорится в сообщении перевозчика.

В «Азимуте» добавили, что бортпроводники увидели задымление по левому борту и доложили об инциденте командиру воздушного судна (КВС). Тот принял решение эвакуировать пассажиров и персонал. По словам представителей авиакомпании, эвакуация проводилась через переднюю правую дверь, с противоположной стороны от источника пожара. При этом перевозчик утверждает, что эвакуация проходила «под полным контролем бортпроводников и лётного экипажа».