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27 ноября, 10:26

В «Азимуте» заявили, что совершивший грубую посадку в Анталье SSJ не горел

Огонь не добрался до самолёта Superjet 100, который выполнял рейс А45051 Сочи — Анталья. Об этом по итогам собственного расследования заявили в авиакомпании «Азимут». Там утверждают, что «самолёт не горел».

«На взлётно-посадочной полосе воспламенилось авиатопливо, вылившееся из деформированного топливного бака», — говорится в сообщении перевозчика.

В «Азимуте» добавили, что бортпроводники увидели задымление по левому борту и доложили об инциденте командиру воздушного судна (КВС). Тот принял решение эвакуировать пассажиров и персонал. По словам представителей авиакомпании, эвакуация проводилась через переднюю правую дверь, с противоположной стороны от источника пожара. При этом перевозчик утверждает, что эвакуация проходила «под полным контролем бортпроводников и лётного экипажа».

Комментируя обстоятельства инцидента, в «Азимуте» повторили заявление о грубой посадке из-за сдвига ветра. Помимо того, там сообщили, что самолёт «двигался по установленным параметрам» и «отклонений не наблюдалось», а «экипаж сумел удержать воздушное судно на полосе».

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Напомним, что 24 ноября Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи, вспыхнул в Анталье сразу после посадки в турецком аэропорту. На борту находилось 6 членов экипажа и 89 пассажиров, которых эвакуировали по надувным трапам. В компании «Азимут», которая владеет самолётом, доложили, что возгорание произошло из-за повреждения топливного бака. Известно, что борт странно себя вёл и до инцидента.

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Life.ru

Никита Никонов
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