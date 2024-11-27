«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 06:25

В ГД наградят продавца фруктов, спасшего людей из горящего SSJ в Анталье

В Госдуме наградят продавца фруктов, который спас пассажиров из горящего самолёта SSJ-100 авиакомпании «Азимут» в Анталье. Именно Султан открыл аварийную дверь, когда стюардесса запаниковала.

Султан Султанов. Фото © SHOT

Султан Султанов. Фото © SHOT

Депутат ГД Дмитрий Гусев также обратился с просьбой отметить поступок героя к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Султан Султанов торгует фруктами и овощами на Кубани. Он летел в Турцию по работе. Мужчина сидел впереди, сам открыл аварийную дверь и помогал выходить пассажирам. Мужчина заявил SHOT: героем себя не считает — уверен, что всех спас Бог.

Стало известно, как сдвиг ветра повредил топливный бак и вызвал пожар на SSJ-100 в Анталье
Стало известно, как сдвиг ветра повредил топливный бак и вызвал пожар на SSJ-100 в Анталье

Напомним, что Sukhoi Superjet 100-95LR вспыхнул 24 ноября в Анталье сразу после посадки в турецком аэропорту. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. В компании «Азимут», которая владеет самолётом, доложили, что возгорание произошло из-за повреждения топливного бака. Известно, что борт странно себя вёл и до инцидента.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
  • Новости
  • Госдума
  • Турция
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar