В ГД наградят продавца фруктов, спасшего людей из горящего SSJ в Анталье
В Госдуме наградят продавца фруктов, который спас пассажиров из горящего самолёта SSJ-100 авиакомпании «Азимут» в Анталье. Именно Султан открыл аварийную дверь, когда стюардесса запаниковала.
Султан Султанов. Фото © SHOT
Депутат ГД Дмитрий Гусев также обратился с просьбой отметить поступок героя к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.
Султан Султанов торгует фруктами и овощами на Кубани. Он летел в Турцию по работе. Мужчина сидел впереди, сам открыл аварийную дверь и помогал выходить пассажирам. Мужчина заявил SHOT: героем себя не считает — уверен, что всех спас Бог.
Напомним, что Sukhoi Superjet 100-95LR вспыхнул 24 ноября в Анталье сразу после посадки в турецком аэропорту. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. В компании «Азимут», которая владеет самолётом, доложили, что возгорание произошло из-за повреждения топливного бака. Известно, что борт странно себя вёл и до инцидента.
Life.ru