В ГД наградят продавца фруктов, спасшего людей из горящего SSJ в Анталье

В Госдуме наградят продавца фруктов, который спас пассажиров из горящего самолёта SSJ-100 авиакомпании «Азимут» в Анталье. Именно Султан открыл аварийную дверь, когда стюардесса запаниковала.

Султан Султанов торгует фруктами и овощами на Кубани. Он летел в Турцию по работе. Мужчина сидел впереди, сам открыл аварийную дверь и помогал выходить пассажирам. Мужчина заявил SHOT: героем себя не считает — уверен, что всех спас Бог.