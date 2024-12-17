Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 декабря, 09:36

В Саранске водитель перепутал педали и на полной скорости впечатал «Ладу» в стену

SHOT: В Саранске «Тойота» впечатала в стену «Ладу», погиб 22-летний парень

В Саранске произошло страшное ДТП, скончался 22-летний парень. Фото © Telegram / SHOT

В Саранске произошло страшное ДТП, скончался 22-летний парень. Фото © Telegram / SHOT

В Саранске произошло страшное ДТП. 42-летний водитель «Тойоты» перепутал педали и впечатал в стену машину «Лада». Как сообщает телеграм-канал SHOT, погиб 22-летний водитель отечественной легковушки.

В Саранске произошло страшное ДТП, скончался 22-летний парень. Видео © Telegram / SHOT

Трагедия произошла у торгового центра на пересечении улиц Ботевградская и Васенко. Хозяин «Тойоты» серьёзно не пострадал. У него взяли анализы на алкоголь и наркотики. Мужчина работает водителем, водит «газель». Ему ранее уже не раз прилетали штрафы за превышение скорости.

В Саранске произошло страшное ДТП, скончался 22-летний парень. Фото © Telegram / SHOT

В Саранске произошло страшное ДТП, скончался 22-летний парень. Фото © Telegram / SHOT

Подросток угнал «Тойоту» в Иркутской области, но не успел далеко уехать
Подросток угнал «Тойоту» в Иркутской области, но не успел далеко уехать

Ранее в Забайкалье водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. Два человека погибли на месте, трое доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи.

Полина Никифорова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Мордовия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar