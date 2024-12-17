В Саранске водитель перепутал педали и на полной скорости впечатал «Ладу» в стену
SHOT: В Саранске «Тойота» впечатала в стену «Ладу», погиб 22-летний парень
В Саранске произошло страшное ДТП, скончался 22-летний парень. Фото © Telegram / SHOT
В Саранске произошло страшное ДТП. 42-летний водитель «Тойоты» перепутал педали и впечатал в стену машину «Лада». Как сообщает телеграм-канал SHOT, погиб 22-летний водитель отечественной легковушки.
В Саранске произошло страшное ДТП, скончался 22-летний парень. Видео © Telegram / SHOT
Трагедия произошла у торгового центра на пересечении улиц Ботевградская и Васенко. Хозяин «Тойоты» серьёзно не пострадал. У него взяли анализы на алкоголь и наркотики. Мужчина работает водителем, водит «газель». Ему ранее уже не раз прилетали штрафы за превышение скорости.
В Саранске произошло страшное ДТП, скончался 22-летний парень. Фото © Telegram / SHOT
Ранее в Забайкалье водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. Два человека погибли на месте, трое доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи.