Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Другие детали не приводятся.
Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в красной зоне также оказались Житомирская, Черкасская, Сумская и Полтавская области.
Ранее в Днепропетровске (украинское название — Днепр) прогремел взрыв. Предварительно, погибли три человека. Местные власти назвали произошедшее терактом.
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