Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

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Регион
17 декабря, 09:19

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Другие детали не приводятся.

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в красной зоне также оказались Житомирская, Черкасская, Сумская и Полтавская области.

Более 10 взрывов прогремело в районе Бурштынской ТЭС на западе Украины
Более 10 взрывов прогремело в районе Бурштынской ТЭС на западе Украины

Ранее в Днепропетровске (украинское название — Днепр) прогремел взрыв. Предварительно, погибли три человека. Местные власти назвали произошедшее терактом.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Оксана Попова
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