Киркорова на съёмках покусала выдра, но Дорохов не растерялся и приложил к ране подорожник

Во время съёмок фильма «Братья» певец Филипп Киркоров, сыгравший в картине главную роль, серьёзно пострадал. По словам артиста, его укусила выдра, а лекарств с собой не было. Комик Денис Дорохов, который тоже снимался в картине, не растерялся и героически спас короля эстрады, приложив к ране подорожник.

«Меня укусила выдра. Реально. Не было ни антибиотиков, ни докторов из Израиля. Был только подорожник, который Денис мне приложил. Потом я потерял сознание на съёмочной площадке», — цитирует артиста Super.ru.

Дорохов также уточнил, что сознание Киркорова «искали всей съёмочной площадкой». Удалось его найти или нет артисты не уточнили. Помимо этого, комик делал певцу искусственное дыхание. Невероятную историю приключений завершили фактом того, что всё рассказанное удалось снять на камеру и это попало в фильм.