Российские таможенники задержали французского контрабандиста, который пытался въехать в страну из Эстонии.

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По данным SHOT, 61-летний Жан-Ноэль Мёнье пересекал границу РФ и Эстонии через таможенный пост Ивангород. В ходе проверки у него была обнаружена коробка с 30 таблетками фенобарбитала, который относится к психотропным веществам.

Мёнье был немедленно задержан. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье о контрабанде наркотиков и психотропных веществ. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.