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Регион
17 декабря, 12:51

Российские таможенники задержали французского контрабандиста

Российские таможенники задержали французского контрабандиста, который пытался въехать в страну из Эстонии.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

По данным SHOT, 61-летний Жан-Ноэль Мёнье пересекал границу РФ и Эстонии через таможенный пост Ивангород. В ходе проверки у него была обнаружена коробка с 30 таблетками фенобарбитала, который относится к психотропным веществам.

Мёнье был немедленно задержан. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье о контрабанде наркотиков и психотропных веществ. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

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А на днях сообщалось, что обвиняемый в контрабанде кокаина из Латинской Америки в Россию Карлос Муноза будет экстрадирован из Колумбии. Его самолёт вылетел из Боготы 13 декабря.

Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM/ Skrypnykov Dmytro

Марина Фещенко
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