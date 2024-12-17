Матвиенко подвергла резкой критике «мусорную реформу»

Надежды на успешную реализацию «мусорной реформы» в России не оправдались, и процесс столкнулся с серьёзными проблемами. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что региональные операторы не находятся под должным контролем.

«На деле всё забуксовало. Региональные операторы, получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчётны», — сказала Матвиенко на заседании Совета законодателей во вторник.

Однако она указала на заметные улучшения в реализации реформы за последние полгода, которые превзошли результаты предыдущих шести лет. В частности, были созданы федеральный и региональные штабы под руководством губернаторов и Министерства природных ресурсов, что позволило получить полное представление о ситуации с отходами в каждом регионе страны.

По словам Матвиенко, в России остро не хватает инфраструктуры для эффективного управления отходами, включая контейнерные площадки и специализированную технику. В ответ на эти вызовы парламентарии предложили ряд законопроектов в Госдуму, направленных на борьбу с несанкционированными свалками. Кроме того, председатель Совета Федерации подчеркнула необходимость доработки региональных нормативных актов для достижения целей «мусорной реформы».