В Архангельске более 20 детей заразились кишечной инфекцией в больнице
Прокуратура Архангельской области проверит факт группового заболевания детей
В Архангельской областной детской клинической больнице им. П. Г. Выжлецова более 20 детей, предположительно, заразились кишечной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере здравоохранения региона.
Прокуратура Архангельской области и НАО начала проверку по факту группового заболевания детей в больнице. Там рассказали, что в инфекционное отделение обратились несколько несовершеннолетних с признаками заражения.
«По итогам проверки будет решаться вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.
Ранее на Камчатке младенца заразили ВИЧ в больнице. О наличии у ребёнка вируса иммунодефицита родители узнали случайно, когда у малыша брали анализы перед операцией. А во время пребывания в патологии новорождённых женщину предупреждали, что в отделении лежат дети ВИЧ-инфицированные, и что нужно быть очень осторожными. Семья уже написала обращение к главе СКР РФ Александру Бастрыкину.