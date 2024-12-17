В Архангельске более 20 детей заразились кишечной инфекцией в больнице

В Архангельской областной детской клинической больнице им. П. Г. Выжлецова более 20 детей, предположительно, заразились кишечной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере здравоохранения региона.

Прокуратура Архангельской области и НАО начала проверку по факту группового заболевания детей в больнице. Там рассказали, что в инфекционное отделение обратились несколько несовершеннолетних с признаками заражения.

«По итогам проверки будет решаться вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.