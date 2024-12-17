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Регион
17 декабря, 13:40

В Архангельске более 20 детей заразились кишечной инфекцией в больнице

Прокуратура Архангельской области проверит факт группового заболевания детей

В Архангельской областной детской клинической больнице им. П. Г. Выжлецова более 20 детей, предположительно, заразились кишечной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере здравоохранения региона.

Прокуратура Архангельской области и НАО начала проверку по факту группового заболевания детей в больнице. Там рассказали, что в инфекционное отделение обратились несколько несовершеннолетних с признаками заражения.

«По итогам проверки будет решаться вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

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Ранее на Камчатке младенца заразили ВИЧ в больнице. О наличии у ребёнка вируса иммунодефицита родители узнали случайно, когда у малыша брали анализы перед операцией. А во время пребывания в патологии новорождённых женщину предупреждали, что в отделении лежат дети ВИЧ-инфицированные, и что нужно быть очень осторожными. Семья уже написала обращение к главе СКР РФ Александру Бастрыкину.

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Freepik/Drazen Zigic

Алена Пенчугина
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