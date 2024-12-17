На « Госуслугах» появилась новая функция для открытия собственного бизнеса

На «Госуслугах» появилась функция «Начните бизнес онлайн» в рамках сервиса «жизненная ситуация». Теперь в одном месте собраны все услуги для регистрации собственного бизнеса. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Григоренко.

«Разом можно выбрать систему налогообложения, зарегистрировать бизнес и создать аккаунт на портале «Госуслуг». Если требуется — получить лицензию и разрешение, зарегистрировать кассу, товарный знак или выбрать меру поддержки», — заявил он в ходе открытого диалога «100 вопросов о будущем России» в Национальном центре «Россия».