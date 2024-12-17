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Регион
17 декабря, 13:52

На « Госуслугах» появилась новая функция для открытия собственного бизнеса

На «Госуслугах» появилась функция «Начните бизнес онлайн» в рамках сервиса «жизненная ситуация». Теперь в одном месте собраны все услуги для регистрации собственного бизнеса. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Григоренко.

«Разом можно выбрать систему налогообложения, зарегистрировать бизнес и создать аккаунт на портале «Госуслуг». Если требуется — получить лицензию и разрешение, зарегистрировать кассу, товарный знак или выбрать меру поддержки», — заявил он в ходе открытого диалога «100 вопросов о будущем России» в Национальном центре «Россия».

Сервис «Жизненная ситуация» появился сравнительно недавно. Он значительно упрощает восстановление и замену документов. Помимо этого появились два новых сервиса и две новые услуги, а также доработаны один сервис и три услуги.

Россиянам могут начать продавать алкоголь только «с одобрения» на «Госуслугах»
Россиянам могут начать продавать алкоголь только «с одобрения» на «Госуслугах»
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Shutterstock / FOTODOM / Postmodern Studio

Полина Никифорова
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