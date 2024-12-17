Реставраторы рассказали о восстановлении картины «Иван Грозный и его сын Иван»

Для восстановления всемирно известной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», которая уже вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи, реставраторам потребовалось шесть лет. Всё это время специалисты использовали уникальные технические средства для работы над шедевром русской живописи, подвергшейся нападению вандала.

В их распоряжении были термошпатели, пульт управления, «парящее» кресло, ультрафиолет, холодный и тёплый свет, а также специальная камера, транслирующая весь процесс на монитор. Уникальным рабочим местом не может похвастаться больше ни один музей мира, однако в Третьяковке сделали всё возможное для спасения картины.

«Стол-трансформер создали специально для реставрации «Ивана Грозного». Он позволяет работать с крупноформатными картинами, его поверхность металлизирована и очень легко закреплять», — рассказала телеканалу «Звезда» главный хранитель Государственной Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

Изначально повреждённую картину закрепили на рабочем месте, после чего провели полный спектр исследований: от рентгенографии до ультрафиолетовых съёмок. Далее специалисты приступили к устранению деформаций. На последнем этапе полотно начали восстанавливать и реконструировать, отметила художник-реставратор Александра Орловская.