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17 декабря, 14:01

Реставраторы рассказали о восстановлении картины «Иван Грозный и его сын Иван»

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван». Обложка © Wikipedia

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван». Обложка © Wikipedia

Для восстановления всемирно известной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», которая уже вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи, реставраторам потребовалось шесть лет. Всё это время специалисты использовали уникальные технические средства для работы над шедевром русской живописи, подвергшейся нападению вандала.

В их распоряжении были термошпатели, пульт управления, «парящее» кресло, ультрафиолет, холодный и тёплый свет, а также специальная камера, транслирующая весь процесс на монитор. Уникальным рабочим местом не может похвастаться больше ни один музей мира, однако в Третьяковке сделали всё возможное для спасения картины.

«Стол-трансформер создали специально для реставрации «Ивана Грозного». Он позволяет работать с крупноформатными картинами, его поверхность металлизирована и очень легко закреплять», — рассказала телеканалу «Звезда» главный хранитель Государственной Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

Изначально повреждённую картину закрепили на рабочем месте, после чего провели полный спектр исследований: от рентгенографии до ультрафиолетовых съёмок. Далее специалисты приступили к устранению деформаций. На последнем этапе полотно начали восстанавливать и реконструировать, отметила художник-реставратор Александра Орловская.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что картину «Иван Грозный и сын его Иван» вернули в Третьяковку после реставрации. Теперь полотно Ильи Репина будет висеть в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле.

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