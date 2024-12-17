Выяснилось, куда дешевле слетать в новогодний тур по системе «всё включено»: в Сочи или Турцию
АТОР: Новогодний тур «всё включено» в Турцию будет на 30% дешевле Сочи и Анапы
Новогодний тур all inclusive (всё включено) в Турцию обойдётся россиянам на 30% дешевле аналогичной путёвки в Сочи или Анапу. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«С учётом авиаперелёта поездка на 4 ночи (в Сочи или Анапу, — Прим. Life.ru) обойдётся почти на 30% дороже, чем пакетный тур с перелётом на 6 ночей в Турции», — сообщили в организации.
Новогодний тур в Сочи на 5 ночей с трёхразовым питанием и четырёхзвёздочным отелем обойдётся от 1,1 миллиона рублей на двоих, и это без перелёта. Билеты на самолёт добавят к стоимости ещё 64 тысячи рублей. Для сравнения, тур на 6 ночей в пятизвёздочный отель в Анталье стоит от 599,1 тысячи рублей на двоих с питанием «ультра всё включено».
Ранее в Ассоциации заявили, что отказ Турции от системы «всё включено» в отелях катастрофически скажется на всей туриндустрии страны. После этого отдых там утратит экономический смысл. Кроме того, отказ Анкары от системы all inclusive подаст пример другим странам, что негативно скажется на притоке туристов и повлечёт убытки для все туристической сферы.
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