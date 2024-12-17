Выяснилось, куда дешевле слетать в новогодний тур по системе «всё включено»: в Сочи или Турцию

Новогодний тур all inclusive (всё включено) в Турцию обойдётся россиянам на 30% дешевле аналогичной путёвки в Сочи или Анапу. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«С учётом авиаперелёта поездка на 4 ночи (в Сочи или Анапу, — Прим. Life.ru) обойдётся почти на 30% дороже, чем пакетный тур с перелётом на 6 ночей в Турции», — сообщили в организации.

Новогодний тур в Сочи на 5 ночей с трёхразовым питанием и четырёхзвёздочным отелем обойдётся от 1,1 миллиона рублей на двоих, и это без перелёта. Билеты на самолёт добавят к стоимости ещё 64 тысячи рублей. Для сравнения, тур на 6 ночей в пятизвёздочный отель в Анталье стоит от 599,1 тысячи рублей на двоих с питанием «ультра всё включено».