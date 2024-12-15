«Проверяют под микроскопом»: В АТОР назвали причины отказа россиянам в шенгене

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян отметил, что в последние годы количество отказов россиянам в выдаче шенгенских виз значительно увеличилось. Он объяснил это несколькими причинами, включая ограничение на рассмотрение числа заявлений от туристов из РФ, а также тщательные проверки подающих документы, которые проводятся буквально «под микроскопом».

«К сожалению, даже те страны, которые готовы выдавать туристические визы россиянам, находятся под жесточайшим давлением со стороны Брюсселя по количеству виз, которые они могут рассматривать в течение месяца. Разные цифры я слышал: от 100 заявлений в день до 50. Это ничтожно малые цифры для нас», — сказал Мурадян в беседе с РИА «Новости», отвечая на вопрос, действительно ли страны ЕС стали чаще отказывать россиянам в визах.

Вице-президент АТОР отметил, что вторым немаловажным фактором является тот факт, что заявления россиян рассматриваются крайне тщательно, словно «под микроскопом». Он добавил, что главная проблема заключается в том, что многие граждане РФ планируют получение визы значительно раньше самого путешествия. Поэтому, когда специалисты видят запрос на шенгенскую визу, а билеты не куплены, они чаще всего отвечают на запрос отказом.

По словам эксперта, в настоящее время не стоит надеяться на улучшение ситуации с выдачей виз россиянам. Напротив, она может ухудшиться на фоне заявлений из Брюсселя о возможном тотальном запрете на выдачу виз для граждан РФ. Однако наихудший сценарий, скорее всего, не реализуется, поскольку туристический бизнес ЕС не позволит полностью отрезать российских туристов, которые являются достаточно щедрыми, активно пользуются инфраструктурой и участвуют в многочисленных экскурсиях во время своих поездок.

«Но россияне всё ещё любят Европу. Поток туда, несмотря ни на что, растёт. По итогам этого года прогнозируется плюс 2-4%. Связано это исключительно с тем, что логистика существенно дешевеет. Видя спрос, европейские перевозчики открывают рейсы из соседних стран, которые они раньше бы не поставили», — заключил Мурадян.