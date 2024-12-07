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7 декабря, 10:05

В России расширили список стран с доступом к единой электронной визе

В России расширили перечень стран, граждане которых могут оформить единую электронную визу для въезда в РФ. Распоряжение уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Его опубликовали на сайте правительства.

«В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини»,говорится в распоряжении.

Также из распоряжения исключили Сербию и Андорру, с которыми были заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках. Теперь в перечень иностранных государств, имеющих возможность оформить единую электронную визу, входят 64 страны.

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Напомним, что единая электронная виза была запущена 1 августа текущего года. Ранее ей могли воспользоваться 52 страны, было более 100 пунктов для въезда в Россию. Изначально кабмин хотел запустить визы в начале 2021 года, однако этому помешала пандемия коронавируса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / UladzimirZuyeu

Наталья Афонина
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