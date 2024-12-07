В России расширили список стран с доступом к единой электронной визе

В России расширили перечень стран, граждане которых могут оформить единую электронную визу для въезда в РФ. Распоряжение уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Его опубликовали на сайте правительства.

«В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини», — говорится в распоряжении.

Также из распоряжения исключили Сербию и Андорру, с которыми были заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках. Теперь в перечень иностранных государств, имеющих возможность оформить единую электронную визу, входят 64 страны.