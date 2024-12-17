«Это неизбежно»: На Западе раскрыли новую деталь плана Трампа по Украине

Новоизбранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп хочет добиться мирного урегулирования украинского кризиса, однако это может произойти за счёт интересов Киева. Таким мнением поделился американский политолог Фрэнсис Фукуяма. Он отметил, что киевский режим, возможно, готов рассмотреть возможность уступки определённых территорий в обмен на перспективу членства в НАТО.

«Трамп пообещал, что достигнет мирного соглашения. Это неизбежно произойдёт за счёт Киева», — сказал Фукуяма в интервью французскому журналу Le Point.

Фукуяма также подчеркнул, что Европе будет сложно согласиться на принятие Киева в НАТО. По его словам, европейские страны, скорее всего, смогут участвовать только в ротации войск на территории Украины и обеспечении ВСУ техникой. При этом политолог добавил, что Трамп, по его мнению, «проявляет мало уважения» к Зеленскому, что усложняет ситуацию в контексте международной поддержки Украины.