Григоренко рассказал об использовании ИИ в работе правительства

В работу аппарата правительства России внедряются некоторые технологи искусственного интеллекта, заявил вице-премьер и руководитель аппарата кабмина РФ Дмитрий Григоренко. Используются технологии для отслеживания скорости прохождения документов, скорости принятия решений, а также автоматическое рейтингирование.

«В том же госуправлении мы сильно внедряем технологии ИИ. В том же аппарате правительства мы пробуем внедрение каких-то технологий», — сказал Григоренко на открытом диалоге «100 вопросов о будущем России» на площадке национального центра «Россия».