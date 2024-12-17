Григоренко рассказал об использовании ИИ в работе правительства
Григоренко: В госуправлении мы сильно внедряем технологии ИИ
Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Григоренко. Фото © Telegram / Национальный центр «Россия»
В работу аппарата правительства России внедряются некоторые технологи искусственного интеллекта, заявил вице-премьер и руководитель аппарата кабмина РФ Дмитрий Григоренко. Используются технологии для отслеживания скорости прохождения документов, скорости принятия решений, а также автоматическое рейтингирование.
«В том же госуправлении мы сильно внедряем технологии ИИ. В том же аппарате правительства мы пробуем внедрение каких-то технологий», — сказал Григоренко на открытом диалоге «100 вопросов о будущем России» на площадке национального центра «Россия».
Также Григоренко заявил, что Россия может достичь национальных целей к 2030 году, для этого есть все необходимые ресурсы. Все цели и инструменты для достижения необходимых результатов тщательно проработаны, ближайшие шесть лет являются оптимальным периодом для их реализации.