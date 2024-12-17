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Регион
17 декабря, 14:51

Григоренко рассказал об использовании ИИ в работе правительства

Григоренко: В госуправлении мы сильно внедряем технологии ИИ

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Григоренко. Фото © Telegram / Национальный центр «Россия»

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Григоренко. Фото © Telegram / Национальный центр «Россия»

В работу аппарата правительства России внедряются некоторые технологи искусственного интеллекта, заявил вице-премьер и руководитель аппарата кабмина РФ Дмитрий Григоренко. Используются технологии для отслеживания скорости прохождения документов, скорости принятия решений, а также автоматическое рейтингирование.

«В том же госуправлении мы сильно внедряем технологии ИИ. В том же аппарате правительства мы пробуем внедрение каких-то технологий», — сказал Григоренко на открытом диалоге «100 вопросов о будущем России» на площадке национального центра «Россия».

Также Григоренко заявил, что Россия может достичь национальных целей к 2030 году, для этого есть все необходимые ресурсы. Все цели и инструменты для достижения необходимых результатов тщательно проработаны, ближайшие шесть лет являются оптимальным периодом для их реализации.

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