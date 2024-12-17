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Регион
17 декабря, 14:27

В Санкт-Петербурге у молодой путаны остановилось сердце прямо под клиентом

У работницы притона в Санкт-Петербурге остановилось сердце во время оказания интим-услуг. По данным «Фонтанки», скорая помощь пыталась реанимировать 22-летнюю путану и даже довезла её до больницы, но спасти девушку не удалось.

Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства происшествия. По предварительным данным, на теле девушки не было обнаружено признаков насилия, а скорую помощь на место вызвал сам клиент.

Напомним, что ранее российские медики сумели спасти мужчину, чье сердце остановилось на целых 3,5 часа из-за переохлаждения.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алексей Берковиц
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