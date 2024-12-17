В Санкт-Петербурге у молодой путаны остановилось сердце прямо под клиентом
У работницы притона в Санкт-Петербурге остановилось сердце во время оказания интим-услуг. По данным «Фонтанки», скорая помощь пыталась реанимировать 22-летнюю путану и даже довезла её до больницы, но спасти девушку не удалось.
Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства происшествия. По предварительным данным, на теле девушки не было обнаружено признаков насилия, а скорую помощь на место вызвал сам клиент.
Напомним, что ранее российские медики сумели спасти мужчину, чье сердце остановилось на целых 3,5 часа из-за переохлаждения.
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