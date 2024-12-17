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Регион
17 декабря, 15:16

Стала известна причина задержания российских туристов в Тунисе

Посольство РФ в Тунисе: Задержанные россияне оказались в особо охраняемой зоне

Туристы из России, которых задержали в Тунисе, находились на территории населённого пункта Хайдра, расположенного неподалёку от тунисско-алжирской границы. Этот регион находится под особым контролем местных служб безопасности, сообщили в посольстве РФ в Тунисе.

«Этот район находится под особым контролем местных сил безопасности, <...> там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в введении Минобороны республики, — говорится в сообщении дипведомства.

Как сообщили в посольстве, в настоящее время в приграничной зоне Туниса сохраняется напряжённая обстановка из-за присутствия террористических ячеек. Российские дипломаты инициировали встречу с представителями властей Туниса, чтобы обсудить ситуацию. Они также заверили, что за развитием событий ведётся постоянное наблюдение.

Как сообщал Life.ru, в начале ноября группа из 11 граждан России отправилась в небольшое селение Хайдра в Тунисе с намерением осмотреть античные памятники Римской империи. Однако они были задержаны и помещены в тюрьму Mornaguia, которая славится своими порядками, включая пытки и плохие условия содержания.

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Unsplash / HikerPort

Мария Любицкая
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