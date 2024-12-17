Стала известна причина задержания российских туристов в Тунисе

Туристы из России, которых задержали в Тунисе, находились на территории населённого пункта Хайдра, расположенного неподалёку от тунисско-алжирской границы. Этот регион находится под особым контролем местных служб безопасности, сообщили в посольстве РФ в Тунисе.

«Этот район находится под особым контролем местных сил безопасности, <...> там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в введении Минобороны республики, — говорится в сообщении дипведомства.

Как сообщили в посольстве, в настоящее время в приграничной зоне Туниса сохраняется напряжённая обстановка из-за присутствия террористических ячеек. Российские дипломаты инициировали встречу с представителями властей Туниса, чтобы обсудить ситуацию. Они также заверили, что за развитием событий ведётся постоянное наблюдение.